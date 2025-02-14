Boks ile tekme ve yumruk hareketlerinin karışımı ile Fransa'ya özgü bir dövüş stili olan savatenin Türkiye Şampiyonası Çankırı’da yapıldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kadın-erkek) kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Çorumlu sporcular 5 madalya kazanarak organizasyona dama vurdular.

Büyük kadınlar 48 kiloda Nazlıcan Aksoy Türkiye şampiyonluğunu kazanırken, yıldız erkekler 42 kilonun finalinde yenilen Murat Can Çalışkan ikinci oldu. Yıldız kızlar 51 kiloda Ceylin Hayal Eker, yıldız kızlar 54 kiloda Tuba Çapar ve genç erkekler 80 kiloda ise Osman Coşar Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.