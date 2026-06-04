Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum’da başladı. Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular, Türkiye şampiyonluğu için raket sallıyor.

Masa tenisinin gelecekteki yıldız adaylarını bir araya getiren şampiyonada takım ve ferdi kategorilerde heyecan dolu karşılaşmalar oynanıyor. Sporcular, hem kürsüye çıkabilmek hem de kariyerleri adına önemli bir başarı elde edebilmek için mücadele veriyor.

Ev sahibi Çorum’u erkekler kategorisinde Arenaspor Kulübü ile Çorum Belediyespor temsil ederken, Çorum Gençlikspor ise hem kızlar hem de erkekler kategorilerinde madalya hedefiyle masaya çıkıyor.