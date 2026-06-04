Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minikler (kız ve genel) Satranç İl Birinciliği sona erdi. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde her iki kategoride de şampiyonluğu Özel Çorum Bilgi İlkokulu 3.Takım elde etti. Kızlarda ikincilik kupası Adnan Menderes İlkokulu’na giderken, genelde ise ikincilik kupası Özel Çorum Bilgi İlkokulu’nun 2.takımı aldı. Kızlarda da üçüncülük kupası Özel Çorum Bilgi İlkokulu’nun olurken, genelde üçüncülük kupasını ise Adnan Menderes İlkokulu aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları spor yöneticileri ve okul idarecileri tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör ve okul idarecilerini tebrik ederek, küçük yaştaki çocukların spora olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Müsabakalar boyunca çocukların spor ahlakı çerçevesindeki mücadeleleri, ailelerin ve öğretmenlerin yoğun ilgisiyle birleşerek Çorum spor camiası için renkli görüntülere sahne oldu.