Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Türkiye finalleri Çorum’da start aldı. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 31 ilden 300’ü aşkın sporcunun mücadele ettiği finallerin açılış töreni yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, federasyon yetkilileri, Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör, kulüp temsilcileri, sporcular ve sporcu aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Demirkıran ve Velidedeoğlu konuşmalarında Çorum’a gelen tüm sporculara başarılar dilerken, centilmence müsabakaların olmasını temenni ettiler. Protokol konuşmalarının ardından sporcu geçişinin ardından tören sona erdi.

14 Ağustos’ta sona erecek olan müsabakalar açılış töreninin ardından start aldı.

ÇORUM’DAN 15 HAKEM

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ANALİG Türkiye finallerinde Çorum’dan 15 ve diğer illerden de 8 hakem olmak üzere toplam 23 hakeme görev verdi.

Finallerde Çorum’dan Alpaslan Hoşgör, Alev Mumcu Bıyıkoğlu, Bülent Öztürk, Bekir Yıldız, Davut Subaşı, Hasan İpek, İsmail Kaymaz, Turabi Özgenç, Hasan Kıdış, İlkay Güngören, Halit Yıldırım, Kübra Bakan, M.Ertan Tabuk, Özge Öztürk, Özge Çolak görev yapacak.