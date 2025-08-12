Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kulüplerarası Mini Minikler Futbol Turnuvası’nın teknik toplantısı yapıldı. Mevlana Spor Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve kulüp temsilcileri katıldı. Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen teknik toplantıda turnuvanın 19 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu. Turnuvaya 15 takımın katıldığı belirtilirken, maçların 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacağı açıklandı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak kura çekimi öncesi birer konuşma yaparak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilediler.

Çekilen kura sonunda A grubunda Devanespor, 1907 Gençlikspor, Hattuşaspor, Mor Menekşeli SK ve Arca Çorum FK, B grubunda PTTspor, Vefaspor, Kültürspor, Gençlerbirliği ve İkbalspor, C grubunda ise Mimar Sinanspor, Çorum Anadolu FK, Çorumgücü, Hitit Anadoluspor ve Çorum İdman Yurdu takımları yer aldı.

Maçların İtfaiye Sahası’nda oynanacağı da belirtilirken, grup maçlarının ardından grubunu ilk 3 sırada tamamlayan 9 takımın eleme usulüne göre Play-Off maçları oynayacağı da açıklandı.