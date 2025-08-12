Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bocce Yarı Final Grup Müsabakaları 7-10 Ağustos tarihleri arasında Erzincan’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda il takımlarının mücadele ettiği yarı final müsabakalarında Çorum erkek takımı antrenör Hakan Çıtak önderliğinde Doğan Çağın Çıtak, Alperen Bozdoğan, Akın Özkaya, M.Çağrı Çalışkan ve M.Emir Atalay oyuncu grubu ile mücadele etti.

Çorum erkek takımı grubunu birinci sırada tamamlayarak 26-29 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.