Alaca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Camilerarası Futbol Turnuvası sona erdi. Yaklaşık 10 gün süren turnuvanın finali Sebilullah Camii ile Sarısüleyman Köyü Camii arasında oynandı. Karşılaşmayı Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile İlçe Müftü Vekili Mustafa Karaca birlikte izledi. Renkli görüntülere sahne olan final maçını Sebilullah Cami kazanarak şampiyon oldu. Sarısüleyman Cami ise ikincilik kupasını alırken, Şıhlar Cami ise üçüncülüğü elde etti.

Karşılaşma sonunda dereceye giren takımlara kupaları, düzenlenen törenle Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve İlçe Müftü Vekili Mustafa Karaca tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm takımları tebrik ederken, Belediye Başkanı Şerif Arslan ise “sporun kardeşliği ve birleştirici gücü ilçemizde her zaman yaşatılmaya devam edecek” ifadesini kullandı.