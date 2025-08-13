Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai İl Birinciliği ve Türkiye Şampiyonası il seçmeleri sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği ve il seçmelerine toplam 85 sporcu katılım sağladı. Minikler ve yıldızlar (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik erkekler 30 kilo: 1.Muharrem Atmaca, 32 kilo: 1.Ahmet Kerim Kurak, 38 kilo: 1.Raşit Eymen Gül, 42 kilo: 1.Oğuzhan Kösal, 2.M.Yusuf Efe Ayrıçay, 3.M.Altay Berk, 48 kilo: 1.Emir Eret, 2.Poyraz Demirli, 57 kilo: 1.Sıraç Gazel Sertoğ.

Minik kızlar: 36 kilo: 1.Ada Ergül, 40 kilo: 1.Damla Güleç, 48 kilo. 1.Ela Nur Altan, 51 kilo: 1.Elis Yağmur Yıldırım.

Yıldız erkekler: 34 kilo: 1.Yusuf Ertürk, 38 kilo: 1.Taha Musab Okay, 40 kilo: 1.Ali El Mustafa 44 kilo: 1.Gökdeniz Atak, 2.M.Eymen Yağlı, 3.Melih Gazi Cılız, 48 kilo: Ali Gül, 51 kilo: M.Ali Yılmaz, 54 kilo: Akın Aktaş, 57 kilo: 1.A.Cengiz Öcalan, 60 kilo: 1.Yiğit Ömer Bayrak, 63.5 kilo: 1.Ömer Efe Ünverdi, 71 kilo: 1.İbrahim Gürel, +71 kilo: 1.Ali Efe Şahin, 2.Ruhi Ömer Gündoğan.

Yıldız kızlar: 42 kilo: 1.Ecrin Nazlı Çağlar, 46 kilo: 1.Beyza Gül, 54 kilo: 1.Belinay Öztoprak, 60 kilo: 1.Berra Ahıshalı.

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular 26-31 Ağustos tarihleri arasında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.