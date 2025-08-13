Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk hafta maçları geride kalırken, sahasında Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenen Arca Çorum FK, yaş ortalaması en yüksek takım olarak dikkat çekiyor.

ÇORUM’UN YAŞ ORTALAMASI 28,1

Transfer dönemi devam ederken, ligde mücadele eden 20 takımın kadrolarında yer alan oyuncuların yaş ortalamaları merak konusu oldu. Bu doğrultuda yaptığımız araştırmaya göre, ligin en tecrübeli takımı Arca Çorum FK oldu. Kırmızı-siyahlı takım, 28,1 ortalama ile ligin en yaşlı takımı durumunda.

Arca Çorum FK’yı 27,2 yaş ortalaması ile Esenler Erokspor, 27,1 ortalama ile de Amed Sportif Faaliyetler izliyor.

EN GENÇ ADANA

Ligin en genç takımı ise Arca Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor. FİFA tarafından 6 puan silme cezasına çarptırıldıktan sonra sezonun ilk maçında Esenler Erokspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Adana Demirspor 19,7 yaş ortalamasına sahip.

Adana Demirspor’u 24,4 ortalama ile Bodrum FK, 24,4 ortalama ile de Manisa FK izliyor.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde diğer takımların yaş ortalamaları ise şöyle: Hatayspor (24,7), Sivasspor (25,6), Iğdır FK (27,0), İstanbulspor (24,5), Erzurumspor (25,6), Bandırmaspor (26,3), Vanspor (25,7), Pendikspor (25,6), Boluspor (24,9), Ümraniyespor (25,2), Sarıyer (26,7), Sakaryaspor (26,4), Ankara Keçiörengücü (27,0) ve Serikspor (26,9)