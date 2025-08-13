İskilip’te bu yıl yaklaşık 550 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yaz spor okullarında, yüzme, futbol, jimnastik, güreş ve Muay Thai branşlarında eğitim gören minik sporculara forma dağıtımı yapıldı. Etkinlik, “Hayat Kart A.Ş.” sahibi Hasan Sarı’nın sponsorluğunda, Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Forma dağıtımına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci katıldı. Sporculara moral veren protokol üyeleri, çocuklarla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

BAŞKAN ÇİZİKCİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, spora verilen desteğin önemine dikkat çekerek, “Bu anlamlı katkı için başta Hasan Sarı kardeşimize, yaz spor okullarımızda özveriyle görev yapan antrenörlerimize ve destekleri için Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat’a teşekkür ediyorum. Tüm velilerimize ilgileri ve katkılarından dolayı minnettarım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor dolu, başarılı yarınlar diliyorum” ifadelerini kullandı.