Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğine kızlarda 5, erkeklerde ise 7 okul katılım sağladı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay'ın gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda İpek Dila Aydın, Elif Ece Aksu, Asya Dikal, Hazal Kaya oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Elif Nağaş ve Elif Naz Yağmur'lu Alaca Ortaokulu ikinci, Yaren Uzun, Rüya Çakmak ve Işıl Olukçu'lu Yavruturna Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise birincilik kürsüsüne Burak Kaldık, Yiğit Berat Yıldız, M.Eren Bolat, Semih Bulut, Ahmet Erdem Kara'dan oluşan Alaca Sakarya Ortaokulu çıkarken, Ege Madak, Mehmet Seçer ve Ateş Özer'li TED Koleji ikinci, Hacı Büztaş, Onur Asaf Aktepe, Y.Emre Kayacı, Berkay Şahin'li kadrosu ile Ortaköy Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu üçüncü olarak tamamladı.Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.