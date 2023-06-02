TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta sezonu şampiyon olarak tamamlayıp tarihinde ilk kez 1.Lig’e yükselen Çorum FK’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Başkan Oğuzhan Yalçın bütçe çalışmalarını, Kulüp CEO’su Abdülhamit Yıldız da transfer havuzunda yer alan futbolcularla ön görüşmelerini sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’da karargâh kuran Abdülhamit Yıldız, hem yerli, hem de yabancı olmak üzere bugüne kadar 7-8 futbolcuyla ön görüşme yaptı. Futbolcu görüşmelerinin yanı sıra, 1.Lig ve 2.Lig play-off maçlarını da mercek alına alan Yıldız, transfer havuzunda yer alan futbolcuları yakından izliyor.

Yıldız, ikili ilişkileri daha da geliştirme noktasında bazı kulüplerle de yakın temas halinde. Futbolculuk kariyerinde, Süper Lig ve 1.Lig’de de top koşturan, bu vesileyle edindiği dostluklar sayesinde futbol camiasında çok sevilen ve saygı duyulan Abdülhamit Yıldız’ın bugün Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük’ü ziyaret edeceği, önümüzdeki günlerde de Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’ya da ziyaretlerde bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, “Önce bütçe, sonra transfer” açıklaması yapan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da bütçe oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Titiz bir çalışma yürüten Başkan Yalçın’ın oluşturacağı bütçeye göre bir yol haritası belirlenecek ve transfer çalışmaları hız kazanacak.

Spor Toto 1.Lig’de 2023-2024 Sezonunun 11 Ağustos’ta start alacak olması nedeniyle bu ay sonunda antrenmanlara başlaması beklenen Çorum FK’da, önümüzdeki hafta içerisinde daha somut gelişmeler olması bekleniyor. Teknik direktör Tahsin Tam’ın kulüpteki geleceğinin belli olmasından sonra transfer çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor.