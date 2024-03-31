Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Türkiye Atletizm Grup Birinciliği 27-28 Mart tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Küçükler kategorisinde mücadele eden Çorum Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencilerinden Can Güreş 1000 metre yarışlarında ilk 3’e girmeyi salise farkı ile kaybederek dördüncülük kürsüsüne çıkarken, ilk 3’e giremediği için finallere gitme hakkını elde edemedi.

Öte yandan küçükler ve yıldızlar kategorisinde Çorum Hacı Bektaş Veli Ortaokulu genel sıralamada ilk 5’de yer alarak finallere veda etti.