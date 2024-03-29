Bilindiği üzere BELTAŞ 1.Amatör Küme’de sezon sonunu aynı puanla tamamlayan Mimar Sinanspor ile Gülabibeyspor arasındaki şampiyonluk yarışı Alaca Belediyespor’un itirazı üzerine önce Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na daha sonra da TFF Tahkim Kurulu’na taşındı. Alaca Belediyespor’un itirazını ilk olarak Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) reddetmişti. Alaca Belediyespor yönetimi bu gelişme sonrası itirazını Tahkim Kurulu’na taşıdı.

Bugün TFF Tahlim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Alaca Belediyespor’un itirazı bir kez daha reddedildi ve Mimar Sinanspor şampiyonluğu resmiyet kazandı.

1.KÜME’DE NE OLMUŞTU?

Alaca Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasında oynanan 11.hafta maçı 1-1 berabere tamamlanmıştı. Ancak maçın ardından Mimar Sinanspor Kulübü, rakibinin kadrosunda bulundurması gereken alt yaş oyuncu kuralı ihlali sonrası Tertip Kurulu’na itiraz etti. Tertip Kurulu, Mimar Sinanspor’u haklı bularak maçı 3-0 Mimar Sinan lehine sonuçlandırmıştı.

Bu gelişme sonrası Alaca Belediyespor Kulübü ilk olarak AFDK’ya, daha sonra da TFF Tahkim Kurulu’na itiraz etti.

Tahkim Kurulu, bugünkü açıklaması ile Mimar Sinanspor’un şampiyonluğunu resmen onadı.