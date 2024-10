Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen Çorum Şubesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında tüm üyelerin katılımı ile teşkilat buluşması etkinliği düzenlendi.

Afra Düğün Salonu’nda organize edilen etkinliğe Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç, Yıldız Üveyik, Yasin Baykal, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ile din görevlileri katıldı.

Ulucami İmam Hatibi Mustafa Karahan’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal yaptı. Katılımcıların Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak özellikle kırsal kesimde devleti en çok teslim eden kesimin din görevlileri olduğunu hatırlatan Şanal, buna rağmen bu haftada camilerin sorunlarının görüşüldüğünü ancak din görevlilerinin sorunlarının konuşulamadığını da dile getirdi.



Din görevlilerinin yaşadığı sıkıntıların Genel Başkanı Ali Yıldız tarafından bilindiğini ve her platformda dile getirilerek çözümü noktasında önemli çalışmalar yapıldığını da anlatan Şanal, 2 yıldır haftalarını buruk kutladıklarını, kafir ve zalimlerin zulmünün arşa çıktığı bir dönemi yaşadığımızı, Müslümanlara yapılan zulümlerin son bulması için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım da toplumun aydınlatıcısı olan din görevlilerinin haftasını kutlayarak başladığı konuşmasında “İlimizin en ücra köşelerinde devletin meşalesini yakan din görevlilerinin birlikteliği hizmetlerin bereketlenmesine, toplumun her kesimine ulaşmasına vesile olsun. Din görevlileri doğumdan ölümü hatta ölümünden sonra bile insana hizmet etmeyi sürdürmektedir. Görev alanları çok geniştir. Geniş bir alanda fedakarca hizmet yürüten tüm din görevlilerine yüzümü ak ettikleri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hizmette bulunan ve rahmeti rahmana kavuşan din görevlilerine Allah’tan rahmet, emekliye ayrılanlara da bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Yağbat da din görevlilerinin toplumu ayakta tutan manevi rehberler olduğunu hatırlatarak Belediye olarak her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Camilerin imar ve ihyası için çalışmalarının sürdüğünü kaydederek din görevlileri ve Diyanet üzerine oynanan oyunların farkında olduklarını belirten İsmail Yağbat; “Toplumumuzu yoketmek isteyen çevreler din görevlileri ve Diyanet üzerinde saldırıyorlar. Biz Diyanet ve din görevlilerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah camilerimizden ezan sesini ve din görevlilerini eksik etmesin inşallah” dedi.



Konuşmasına Muhammedi bir duruş, anlayış ve yaşayış temenni ederek başlayan bugüne kadar din hizmetlerine katkı için ne yapılması gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ise konuşmasında sendikalarının iş kolunda 21 yıldır yetkili olduğunu, iş kolunda yüzde 65 üye ile birinci sendika olduklarını dile getirdi.

Bugüne kadar 7 toplu sözleşmede 107 ana başlıkta üyelerinin sorunlarına çözümler ürettiklerini, din görevlilerinin taleplerinin çözümü noktasında her platformda çalışmalarının sürdüğünü, 90 bin üye için Kamu İdare Kurulu’nda 350 idari düzenlemenin yapılmasını da sağladıklarını anlatan Ali Yıldız, 100 yıllık bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ön önemli projesinin 4-6 yaş Kur’an kursları olduğunu, ancak son tasarruf genelgesi ile bu kurslardaki fahri din görevlilerinin bu yıl görevlendirilmemesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. “Din eğitiminden tasarruf kabul edilemez” diye konuşan Ali Yıldız bu projenin ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirterek sorunun çözümü için yaptıkları girişimin olumlu sonuçlandığını, Diyanet’in kendi bütçesinden bu yıl fahri din görevlisi alacağını anlattı.

Kuran kurslarının üvey evlat muamelesi görmemesi gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokullarına sağladığı tüm imkanların bu kurslara da sağlanması gerektiğini söyleyen Yıldız başkanlığın yanlış ve eksikleri olabileceğini ancak bunları dışarıya yansıtmadan gerekli girişimleri yaparak çözmeye gayret gösterdiklerini de vurgulayarak; “Kendi evlatlarımızı karşı mahallenin itlerine boğdurmayız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Diyanet-Sen Çorum Şubesi’nin organize ettiği program yemek ve Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç’ın yaptığı yemek duası ile son buldu.