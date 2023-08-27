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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bocce, Dart ve Bowling Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Türkiye Bocce Finalleri 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bartın’da yapıldı. 12 erkek, 12 kız olmak üzere toplam 24 takımın mücadele ettiği finallerde Çorum erkek takımı antrenör Hakan Çıtak, yardımcı antrenör M.Yasin Çinkaya yönetiminde Ömer Ceylan, Burak Poyraz Taşan, M.Çağrı Çalışkan, M.Enes İşler oyuncu grubu ile mücadele etti. İlk müsabakasında Antalya’yı 9-6 mağlup eden Çorum takımı ikinci maçında Adıyaman’ı 13-3 yendi. Üçüncü maçında Iğdır’a 9-6 yenilen Çorum temsilcisi dördüncü maçında Kastamonu’ya 8-7 yenilmekten kurtulamadı. Son maçında İstanbul takımını 13-2 ile geçen Çorum takımı grubu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Yarı final maçında diğer grubun birincisi Ankara ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 13-3 kaybederek final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında Kastamonu temsilcisini 10-5 mağlup ederek erkeklerde Ankara ve Kocaeli’nin ardından Türkiye üçüncüsü oldu.

Kızlarda ise şampiyon Elazığ, ikinci Mersin, üçüncü ise İzmir takımı oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.