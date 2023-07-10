Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Grup Birinciliği 8-9 Temmuz tarihleri arasında Kastamonu’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorumlu atletlerden kızlarda Büşra Cıbır 1500 metrede birinci, Yaren Tivriz 800 metrede birinci, Elif Koçak 60 metrede üçüncü ve Zeynep Kaya ise 200 metrede üçüncü olmayı başardı. Erkeklerde ise Ömer Karadereli 60 metrede ikinci, Metehan Özünal 200 metrede ikinci, Ömer Akın Fındık 2000 metrede ikinci, Poyraz Yetgin ise 800 metrede üçüncü olarak kürsü yapmayı başardılar.

Öte yandan Çorum kız bayrak takımı da kategorisinde ikinci olarak yarı finallere adını yazdırdı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yarı Final Grup Birinciliği 23-24 Temmuz tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak.