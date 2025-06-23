Bilkent Şehir Hastanesi’nde geçirdiği başarılı mide ameliyatının öncesinde ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’a hastalığı nedeniyle “geçmiş olsun” ziyaretinde bulunan eski Çorum Valileri Mustafa Yıldırım ve Hüseyin Poroy, ÇORUM HABER’e dost ziyaretinde bulundu.

Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin’in düğünü için ilimize gelen Çorum’un önceki Valilerinden Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, Çorum’un önceki Valilerinden, Emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ve 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, Poroy ve Şahin hem gazetemiz çalışanları ile özlem giderdi hem de Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın oğlu Onur Yolyapar ile bir süre sohbet ederek babası nedeniyle acil şifa dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi