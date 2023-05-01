Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol Grup Birinciliği Çorum'da yapıldı. 11 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu B grubunda mücadele etti. İlk maçında İstanbul temsilcisini 4-0 farklı mağlup eden Çorum temsilcisi ikinci maçında ise Bolu Gazipaşa Ortaokulu'nu 5-0'la geçti. Son maçında ise Ankara temsilcisi İbn-i Sina Ortaokulu ile karşılaştı. Nazmi Avluca Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Melih'in golleri ile 2-0 kazandı.

Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmayı gol yemeden kazanan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 9 puanla grubunu şampiyon tamamlayarak önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan yarı final gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)