Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 13 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan final maçında son 2 yılın şampiyonu Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ile Sungurlu Fatih Ortaokulu karşı karşıya geldi. Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İHO, rakibini Fatih(2), Selman ve Emir’in golleri ile 4-1 yenerek üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. Sungurlu temsilcisi il birinciliğini ikinci sırada tamamlarken, Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu bu yıl yıldızlar kategorisinde de şampiyon olmayı başarmıştı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.