Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yiğitoğlu, gazetecilerin halkın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

Gazetecilerin demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve toplumsal bilincin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yiğitoğlu, basın mensuplarının zor şartlar altında, çoğu zaman büyük riskler alarak kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etti.

Gerçeğin peşinde koşan ve halkın sesi olan gazetecilerin, şeffaf, bilinçli ve güçlü bir toplumun oluşmasına önemli katkılar sunduğunu dile getiren Yiğitoğlu, meslek etiğinden ödün vermeden görev yapan tüm tarafsız ve bağımsız gazetecileri takdir ettiklerini söyledi.

Yiğitoğlu açıklamasında, basın özgürlüğünün güçlenmesini, gazetecilerin daha güvenli ve adil çalışma koşullarına kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andı. Yiğitoğlu, görev başındaki tüm gazetecilere başarılar dileyerek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi