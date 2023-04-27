Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol Grup Birinciliği dün Çorum’da start aldı. 11 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum’u Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu temsil ediyor. İstanbul, Bolu ve Ankara temsilcileri ile B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu dün ilk maçında İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 125.Yıl Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Nazmi Avluca Sahası’nda saat 11.30’da başlayan karşılaşmayı Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Kadir Tomuk’un 4 golüyle 4-0 kazanmasını bildi.

Çorum temsilcisi ikinci maçını bugün aynı sahada saat 11.30’da Bolu Gazipaşa Ortaokulu ile oynayacak.

(Rıfat KARA)