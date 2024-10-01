32 yaşında hayatını kaybeden Yeşim Baysa’nın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sungurlu'ya bağlı Tirkeş Köyü’nde ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, MHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İl Genel Meclisi üyeleri, esnaf odası başkanları, ilçe kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ