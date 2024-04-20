Kültür ve sanat alanında da öncülük görevini üstlenen Çorum Halk Eğitimi Merkezi, bu dönem ilk olarak 10 Kasım’da Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan konserle sanatseverlerin huzuruna çıktı. 8 Mart’taki Kadınlar Korosu konserinin ardından 17 Nisan akşamı da, Yeşilçam Şarkıları konseri ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Şef Selda Erdost yönetimindeki Halk Eğitimi Korosu,Türk sinemasının unutulmaz film müzikleri ile, Devlet Tiyatrosu’nu hıncahınç dolduran izleyicileri, kimi neşelendirdi, kimi hüzünlendirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, müziğin, Anadolu’nun en büyük zenginliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bir milletin yaşam tarzını, duygularını, düşüncelerini, değerlerini öğrenmek istiyorsanız o milletin şarkılarını dinlemeniz yeterlidir.” dedi.