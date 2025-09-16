İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Yeşil Vatan” temasıyla düzenlenen kortej yürüyüşü Saat Kulesi’nde başladı. Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen yürüyüş Atatürk Anıtı’nda sona erdi.
Milli Eğitim Müdürü Çağlar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra tören sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi