Çorum Belediyesi tarafından Bahçelievler İlkokulu bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları tamamlanarak okul bahçesi yeni bir görünüme kavuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, yenilenen bahçeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin mutluluğunu paylaşan Başkan Aşgın, eğitim kurumlarına yönelik hizmetlerin süreceğini kaydetti.

Öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan düzenlemeler, okul yönetimi ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi