Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Isvea Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’i ziyaret etti.

Genel Başkan Arslan’a ziyaretinde, Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Özben, HAK-İŞ Çorum İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Şube Başkan Yardımcıları ile Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Okay eşlik etti.

Arslan, ülkenin değerlerini koruyarak yerli üretimi destekleyen fabrikaların sadece Türkiye ekonomisi için değil, emekçiler için de önemli olduğunu belirterek, “Üreten, istihdam sağlayan ve emekçisine değer veren her işletme, bizler için kıymetlidir” dedi.

Isvea Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz de ziyaretlerinden dolayı Arslan’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.