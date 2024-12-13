Yerel gazeteler ve ilk 5 kategoride yer alan internet haber siteleri için bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin yüzde 32.14 artışla 140 liradan 185 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.
Yeni tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde Resmi Gazete’de yayımını müteakip 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.
Genel Kurul’da, süreli yayınların elektronik ortamda denetlenebilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği kabul edilirken, sadece resmi reklam yayımlama hakkı bulunan yayınlar için zorunlu kadro 2’den 1’e düşürüldü.
Editör: Haber Merkezi