Yerel gazeteler ve ilk 5 kategoride yer alan internet haber siteleri için bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin yüzde 32.14 artışla 140 liradan 185 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

Yeni tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde Resmi Gazete’de yayımını müteakip 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Genel Kurul’da, süreli yayınların elektronik ortamda denetlenebilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği kabul edilirken, sadece resmi reklam yayımlama hakkı bulunan yayınlar için zorunlu kadro 2’den 1’e düşürüldü.