Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, bayram alışverişinin yoğunlaştığı, düğünlerin başladığı şu günlerde, Çorum esnafını korumaya, yaşatmaya yönelik önemli bir çağrıda bulundu.

Yüksek enflasyon döneminde, esnafın, sattığı malın yerine yenisini koymakta güçlük çektiğini, zincir firmalar gibi hemen etiket değiştirme olanağı da bulamadığını anlatan Necati Şimşek, “Bayram ve düğün alışverişlerinde tercihimizi yerel esnaftan yana kullanarak, bu şehrin asli unsuru olan esnafımıza sahip çıkalım” dedi.