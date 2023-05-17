Ispartaspor maçının bitiş düdüğünün ardından stadyum içerisinde oluşan coşku şehrin merkezine taştı. Maç sonunda İnönü ve Gazi Caddesi'nde konvoy eşliğinde galibiyeti kutlayan Kırmızı-Siyahlı taraftalar "Şampiyon Çorumspor" tezahüratları ile şehir merkezini inletti.

KADEŞ MEYDANI’NDA COŞKULU KUTLAMA

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Meydanı'na kurulan platformda Çorum FK'lı futbolcular, taraftarlarla bir araya gelerek kutlamalara devam ettiler.

Tesislerden üstü açık otobüs ile şehir merkezine taraftarı selamlayarak gelen Kırmızı-Siyahlı futbolcular Kadeş Meydanı'nda meşaleler eşliğinde karşılaşandı. Yer siyah, gök kırmızı renklere bürünürken, futbolcuların coşkusuna Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tesis çalışanları da eşlik etti. Platformda isimleri anons edilen futbolcular dans eşliğinde taraftarı selamladı. Geç saatlere kadar süren kutlamada Kadeş Meydanı ve çevresi "Şampiyon Çorumspor" sloganları ile inledi.

(Rıfat KARA)