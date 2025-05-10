Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde İstanbulspor maçıyla birlikte 2024-2025 Sezonunu kapatacak olan Ahlatcı Çorum FK’da yeni sezon hazırlıkları start aldı. İşe, kırmızı-siyahlı takımın antrenmanlarını yaptığı tesislerdeki sahaların bakıma alınmasıyla başlandı.

ALTTAN ISITMALI nVE HİBRİT ÇİM OLACAK

Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası ve Mümin Talip Pazarlı Sahasında, Çorum Belediyesi ile kulüp tarafından ortaklaşa yürütülen bakım çalışmaları çerçevesinde, ilk etapta saha zeminlerindeki çimlerin sökülmesine başlandı.

Sahalardaki drenaj çalışmalarından sonra doğalgaz sistemi döşenecek ve sahalar alttan ısıtmalı hale getirilecek. Doğal çimin yerine de hibrit çim serilecek.

YENİ SEZONA nYETİŞECEK

Sahalardaki kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının Temmuz ayına kadar tamamlanması hedefleniyor. Kırmızı-siyahlı takım, kamp döneminden sonra antrenmanlarına bu sahalarda devam edecek.

Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere’nin hafta başında “Yeni sezona bomba gibi gireceğiz” şeklindeki açıklamasından sonra sahaların kapsamlı şekilde bakıma alınması, yeni sezon hedefi ile ilgili ciddi ipucu olarak değerlendiriliyor.