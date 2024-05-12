YEPAŞ’ın, kurumsallaşma çalışmaları, çalışan ve paydaş memnuniyet düzeyleri, lider gelişimi, performans ve kariyer yönetimi, pozitif çalışan deneyimi gibi kriterlerle belirlenen bu ödülü; Benimsemiş olduğu değerlerle “Adaletli, İtibar, İnsan Odaklılık, Gönülden Çalışma, Çeviklik, Yenilikçilik, Sürdürülebilirlik” gibi pek çok alanda pozitif çalışan deneyimi inşa eden şirketler arasında yer almaya hak kazandığı belirtildi. YEPAŞ, İstanbul'da The Grand Tarabya’da düzenlenen törende 100-249 çalışan kategorisinde "Türkiye’nin En İyi İşvereni" seçildi.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, bu başarıyı kutlayarak, "Başarılarımızı tescilleyen tüm ödüllerin birbirinden değerli olduğuna inanıyoruz. Bu ödül, çalışanlarımızın şirkete verdiği değeri ve katkılarını yansıtıyor. Birlikte daha büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ