Tahmini Okuma Süresi: dakika

4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Berke-Burak Refrakter U15 Ligi Play-Off grubunda heyecan geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla sona ermişti. Play-Off grubunda 6 maça çıkan Çorum Anadolu FK tüm maçlarını kazanarak 18 puanla yenilgisiz şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. 9 puanlı Hattuşa Gençlikspor ikinciliği elde ederken, 7 puanlı Mimar Sinanspor üçüncü, 1 puanlı Maviay Gençlikspor ise dördüncü olarak tamamladı.



Şampiyon Çorum Anadolu FK kupasını U18 Ligi ardından düzenlenen törende aldı. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Alagöz, Ahmet Danlı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy'un katıldığı törende şampiyon Çorum Anadolu FK'ya ve diğer dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.