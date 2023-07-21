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Yeni sezonda planlaması doğrultusunda Çorum FK’nın kadrosuna kattığı yeni transferlerden Geraldo, Thomas Vherheydt, Zargo Toure, Ahmet İlhan Özek, Adem Doğan ve Enes Küç ilk kez Kırmızı-Siyah formayı Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında terlettiler. Adem Doğan ve Enes Küç maça ilk 11’de başlarken, Geraldo, Toure ve Thomas ise İkinci yarı oyuna dahil oldu. 6 oyuncunun tam hazır olmadıkları gözlendi.

Bodrumspor ve Bandırmaspor ile oynanacak hazırlık maçlarında Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ideal 11’ine yakın kadro ile bu maçlara çıkması bekleniyor.