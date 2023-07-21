Yeni sezonda planlaması doğrultusunda Çorum FK’nın kadrosuna kattığı yeni transferlerden Geraldo, Thomas Vherheydt, Zargo Toure, Ahmet İlhan Özek, Adem Doğan ve Enes Küç ilk kez Kırmızı-Siyah formayı Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında terlettiler. Adem Doğan ve Enes Küç maça ilk 11’de başlarken, Geraldo, Toure ve Thomas ise İkinci yarı oyuna dahil oldu. 6 oyuncunun tam hazır olmadıkları gözlendi.

Eski Çorum FK'lı Orduspor'da Eski Çorum FK'lı Orduspor'da

Bodrumspor ve Bandırmaspor ile oynanacak hazırlık maçlarında Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ideal 11’ine yakın kadro ile bu maçlara çıkması bekleniyor.