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Ahlatcı Çorum FK, ligin ikinci haftasında Giresunspor’u konuk ederken, kırmızı-silahlı taraftarlar, takımlarının 1.Lig’deki ilk iç saha maçında yalnız bırakmadılar. Passolig uygulamasında yaşanan sorunlara rağmen 7-8 bin civarında taraftar tribünlerdeki yerini aldı. Maç boyunca susmadan, tezahüratlarla takımlarına destek veren taraftarlar, alınan 2-0’lık yenilgi üzerine büyük üzüntü yaşasalar da, hakemin bitiş düdüğünden sonda futbolcuları tribüne çağırarak alkışla moral verdiler.

Futbolcular da, yenilginin mahcubiyeti ile başları önde soyunma odasına gittiler.