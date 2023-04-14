Seçimlerde Cumhur İttifakı içinde yer almasına rağmen kendi logosu ile milletvekilliği seçimine katılan ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklayan Yeniden Refah Partisi’nin Çorum adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımı ile Ankara ATO Congresium’da düzenlenen programda YRP Çorum Milletvekili adayları Yakup Taş, Yasin Güler, Ömer Karslı ve Ferhan Yeğen da tanıtıldı. YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge de tanıtımda hazır bulundu. Törende konuşan Fatih Erbakan, 87 seçim bölgesinde de kendi adayları ve logoları ile seçime katılacaklarını ve 21 yıl sonra Milli Görüş’ü yeniden TBMM’ye taşıyacaklarını kaydetti.



İFTAR TEŞEKKÜRÜ

Öte yandan geçtiğimiz gün Çorum’a gelerek partililerle TSO Fuar Kompleksi’nde iftara katılan Fatih Erbakan için YRP İl Başkanlığı tarafından bir teşekkür mesajı paylaşıldı. Yeniden Refah Partisi Ramazan Buluşmaları kapsamında düzenlenen ve Erbakan’ın da katıldığı programa yoğun ilgi gösteren tüm Çorumlulara teşekkür edilerek, yoğunluktan dolayı yer bulamayan vatandaşlardan özür dilendi.

(Volkan SINAYUÇ)