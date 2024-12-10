Parti il binasında düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan İl Başkanı Nuri Kuşcu, “Üye sayısı ve oy bakımından Türkiye’nin 3. büyük partisi olan Yeniden Refah Partisi’ne halkımızın teveccühü her geçen gün artmaktadır.

Türkiye genelinde 600 bin üye sayısını geçtik. Çorum’da ise bu ay sonu itibariyle 6 bin üye sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun teveccühü karşısında biz de bahtiyar oluyoruz.

Partimiz kurulduğu günden itibaren halkımızın sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Merhum Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı efsane hizmetleri örnek alarak gece-gündüz çalışıyoruz.

31 Mart seçimleri bittiği gün 1 Nisan sabahı yeni seçimin startını verdiğimizi ilan etmiştik. Devletten tek kuruş seçim yardımı almıyoruz. Teşkilatlarımızın özverili gayretleriyle bu çalışmaları yürütüyoruz.

Teşkilatlarımızı kuvvetlendiriyoruz. 14 Mayıs seçimlerinden bugüne kadar beraber yol yürümekten onur duyduğum dava kardeşim Mehmet Akif Bilge’nin sağlık sorunları ve iş yoğunluğu nedeniyle görev değişikliği düşündük.

Mehmet Akif Bilge başkanımıza bugüne kadarki çalışmalarından dolayı ona ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ataması gerçekleştirilen Ferhat Yeğen başkanımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Mehmet Akif Bilge İl Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek

Mehmet Akif Bilge ise 14 Mayıs 2023’den bugüne yürütmekte olduğu Merkez İlçe Başkanlığı görevini Ferhat Yeğen’e devrettiğini belirterek, “Partiden ayrılmıyorum, bundan sonraki dönemde il yönetiminde İl Başkan Yardımcısı olarak görevime devam edeceğim” ifadelerini kullandı.



Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen de yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte teşkilatların daha da kuvvetlendirilmesini planladıklarını söyledi. Yeğen, “Çorum için gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Faydalı işlerde destek olmaya, hatalı işlerde ise yapıcı muhalefet yaparak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Çorumun menfaatlerini siyasetin üstünde görüyoruz” dedi.