2026’nın ilk seçim anketi kamuoyuna açıklandı.

Piar Araştırma’nın 26 ilde 2 bin 120 kişiyle yaptığı Ocak 2026 çalışmasında, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP'nin oylarını 1,7 puan artırarak liderliğini sürdürdüğü görüldü.

Ankete göre CHP yüzde 34,5 ile birinci olurken, AKP yüzde 32,6’da kaldı. İki parti arasındaki fark yaklaşık 2 puan olarak ölçüldü.

MHP’nin oy oranı yüzde 9,2, DEM Parti’nin oyu ise yüzde 8,7 olarak kaydedildi.

Piar Araştırma'nın anketinde ortaya çıkan tablo şöyle:

CHP: Yüzde 34,5

AKP: Yüzde 32,6

MHP: Yüzde 9,2

DEM Parti: Yüzde 8,7

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Diğer: Yüzde 3,5