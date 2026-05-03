Geçtiğimiz gün Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile hizmete açılan Kırkdilim Tünelleri için ilçe halkından yeni bir talep gündeme geldi.

Karadeniz ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayan önemli güzergâhlardan biri olan Çorum-Laçin yolunda yapılan çalışmalar kapsamında, 3 tünel ile ulaşım daha güvenli ve hızlı hale getirilmişti. Yeni yol sayesinde seyahat süresi yaklaşık yarıya düşerken, bölgedeki riskler de önemli ölçüde azaltıldı.

Ancak tünellerin açılmasıyla birlikte artan trafik yoğunluğu, özellikle Laçin ilçe girişinde yeni bir ihtiyacı ortaya çıkardı. İlçe sakinleri, araç trafiğinin kontrol altına alınması ve olası kazaların önlenmesi için giriş noktasına sinyalizasyon sistemi kurulmasını istiyor.