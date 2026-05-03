Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın eşi Sibel Ahlatcı’nın teyzesi Ayten Kuşçu (86), onkolojik hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün saat 12.00’de hayata veda etti.

Merhum Ferit Kuşçu’nun eşi olan Ayten Kuşçu’nun cenazesi, yarın (4 Mayıs 2026 Pazartesi günü) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.