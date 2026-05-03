Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, basının demokratik toplum düzenindeki hayati rolüne dikkat çekildi.

Açıklamada, basın özgürlüğünün ifade hürriyetinin temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, kamuoyunun doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye erişiminin ancak özgür ve bağımsız bir medya ile mümkün olabileceği ifade edildi. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir toplum yapısının inşasında basının vazgeçilmez bir unsur olduğunun altı çizildi.

Özellikle sağlık alanında doğru ve bilimsel bilginin yaygınlaştırılmasının önemine değinilen açıklamada, bu sürecin toplum sağlığının korunmasında kritik rol oynadığı belirtildi. Basın kuruluşları ile sağlık profesyonelleri arasındaki güçlü iletişimin, kamu yararına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, 3 Mayıs vesilesiyle basın özgürlüğünün korunması ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gazetecilerin görevlerini güvenli ve bağımsız bir ortamda sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekti. Ayrıca doğru ve güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılmasının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, “Basın özgürlüğünün güvence altına alındığı bir toplum, aynı zamanda sağlıklı ve bilinçli bir toplumdur” denilerek tüm basın emekçilerinin günü kutlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR