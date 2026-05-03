Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda, 19 ilden 472 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonada, 90 kiloda mücadele eden Çorumlu güreşçi Samet Yaldıran tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Çorumlu bir diğer sporcu Tansel Can Örtücü ise 105 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde edip bronz madalya kazandı.

MAS GÜREŞİ NEDİR?

Yakutistan kökenli bir spor dalı olup, iki sporcunun karşılıklı oturup ayaklarını bir tahtaya dayayarak ortadaki tahta çubuğu (mas) çekmeye çalıştığı geleneksel bir güç ve denge sporudur. Yakutça “ağaç” anlamına gelen mas; bacak, kol ve sırt kaslarını çalıştırır ve rakiplerin doğrudan temas etmediği tek güreş türü olarak bilinir.