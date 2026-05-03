Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, SMA Tip 2 kas hastalığıyla mücadele eden Mustafa Baran için kurulan yardım standını ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kampanyaya destek veren Mustafa Alagöz, minik Mustafa Baran’ın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara destek olduklarını belirtti. Aileyle de bir araya gelen Alagöz, dayanışma mesajı vererek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Alagöz, bu tür kampanyaların başarıya ulaşabilmesi için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Buna göre Karakiraz ailesinin Valilik onaylı kampanya hesap bilgileri şunlar: TL IBAN: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01 - EUR IBAN: TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03 - USD IBAN: TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz Açıklama: SMA Mustafa Baran Banka: Ziraat Bankası

