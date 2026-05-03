Çorum Valisi Ali Çalgan ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Samsun’a program için giden önemli isimleri Çorum’da ağırladı.

Gerçekleşen buluşmada, Milli Savunma Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Yozgat Milletvekilleri Süleyman Şahan ve Abdulkadir Akgül, Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yer aldı.

Çorum’da yapılan görüşmede heyet bir süre sohbet ederek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR