Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak.

Genel Kurulda, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görev yapacak 2 il genel meclis üyesi ve 2 muhtar temsilcisi seçimle belirlenecek.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, KÖYDES Encümen Üyeliği için; İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal ile Meclis Üyesi Ömer Boyraz’ı aday göstereceklerini açıkladı.

Solmaz, Uysal ve Boyraz’a başarılar dileyerek, tüm KÖYDES delegelerinden destek istedi.

