

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karataş idaresindeki 06 VNZ 43 plakalı otomobil ile Nazım B. yönetimindeki 19 BE 647 plakalı plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Karataş yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Karataş hayatını kaybetti.

Karataş’ın cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı