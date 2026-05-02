Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Programa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Muhammed Gömeç, Destek ve Kalite Müdürü Kadir Kocatürk, Destek ve Kalite Müdür Yardımcıları katıldı.

Başhekim Gömeç ilk olarak hastane çalışanlarını makamında kabul etti. Muhammed Gömeç sağlık sisteminde destek hizmetlerinde çalışan tüm işçilerin bayramını kutlayarak, sağlık sistemindeki önemlerini vurguladı.

Yönetim olarak hakkıyla, emeğiyle işini yapan tüm arkadaşların her zaman yanlarında olduklarını, huzurlu ve mutlu çalışma ortamının önemine değinerek tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti ve küçük ikramlıklar dağıtıldı.

