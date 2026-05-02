Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Pazartesi günü Nisan enflasyonu açıklanması ile 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklanması ile de 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Ocak ayında yüzde 12,19 zam alan SSK ve Bağ-kur emeklisi yılın ikinci yarısında maaşlara ekstra bir iyileştirme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında 3 aylık enflasyon farkına göre %10,04 oranında bir güncelleme kesinleşti.

Nisan enflasyonu küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacak. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş Türkiye gazetesinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın %16 ila %18 bandında olabileceğini söyledi.

SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Karakaş, seyyanen zam veya refah payı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor.”