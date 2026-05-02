IBAN üzerinden para transferi yapıp alan vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir bilgilendirme yapıldı.1 TL bile alıp verseler bu detayları bilmeleri gerekiyor. Çünkü mağdur sayısı 50.000 seviyesine kadar ulaştı.

2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Yaklaşık 50 bin IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin yüzde 65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.

Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden, sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak. NTV'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Mustafa Zafer; gençlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin burs, ucuz ürün ve iş vaadiyle suç ağlarının içine çekildiğini dile getirdi.

Zafer, "Örneğin biri size 'Burs vereceğim' vaadiyle para gönderdiğini söylüyor ve söz konusu paranın da hesaba düşmediğini dile getiriyor. Dolandırıcı da mağdurdan bankacılık bilgilerini isteyerek IBAN üzerinden para hareketini sağlıyor." dedi.

Zafer, çok küçük hesap hareketlerinde bile 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşılabildiğini dile getirdi.

Hesap kontrolünü e-Devlet üzerinden yapılması gerektiğine vurgu yapan Zafer, "Bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüzde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildiriminde bulunulması gerekiyor. En yakın savcılığa gitmek suretiyle söz konusu suçların işlediğinin bildirilmesi lazım." dedi.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirip "Meclis'ten geçer mi geçmez mi bilinmez. Bir düzenlememiz var." diye konuşmuştu.

IBAN'DAN PARA ATARKEN YA DA ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Vatandaşlarımızın IBAN üzerinden para atarken ya da alırken bunlara mutlaka dikkat etmesi gerekecek.

İsim ve IBAN Uyumu: Transfer yaparken alıcının ismi ile IBAN numarasının tam olarak uyuştuğundan emin olun; bazı bankalar uyumsuzluk durumunda işlemi reddedebilir.

Açıklama Kısmı: Özellikle kira, borç ödemesi veya ticari bir işlem yapıyorsanız açıklama kısmına işlemin amacını net bir şekilde yazın.

Kopyala-Yapıştır Kontrolü: IBAN numarasını kopyalayıp yapıştırırken, zararlı yazılımların numarayı değiştirme ihtimaline karşı yapıştırdıktan sonra numarayı tekrar kontrol edin.

Güvenli Bağlantı: Bankacılık işlemlerinizi halka açık ve şifresiz Wi-Fi ağları yerine her zaman güvenli, özel internet bağlantıları üzerinden gerçekleştirin.

Dolandırıcılık Yöntemleri: "Yanlışlıkla para gönderdim, geri gönderir misiniz?" diyen tanımadığınız kişilere karşı dikkatli olun; bu bir kara para aklama yöntemi olabilir.

Resmi Kanallar: IBAN bilgisini sadece güvendiğiniz kişilerden ve resmi iletişim kanalları (e-posta, uygulama içi mesaj vb.) üzerinden alın.

Dekont Saklama: İşlem tamamlandıktan sonra dekontu mutlaka telefonunuza indirin veya e-posta olarak kendinize gönderin.

Limit Kontrolü: Günlük transfer limitlerinizi kontrol edin ve ihtiyacınız olmayan yüksek limitleri güvenlik gerekçesiyle düşürün.

FAST ve EFT Farkı: İşlemin anlık (FAST) mı yoksa mesai saatlerine bağlı (EFT) mı gerçekleşeceğini kontrol ederek zamanlama planınızı yapın.

Masraf ve Komisyon: Bankanızın transfer işlemi için alacağı işlem ücretini veya komisyon tutarını işlem onayından önce kontrol edin.

Kart Bilgisi Yerine IBAN: Güvenliğiniz için internet üzerinden ödeme alırken kart numaranız yerine her zaman IBAN numaranızı paylaşmayı tercih edin.

İki Faktörlü Doğrulama: Banka uygulamanızda SMS şifresi veya mobil onay gibi iki aşamalı doğrulama yöntemlerinin aktif olduğundan emin olun.

