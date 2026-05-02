Çorum’da İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi ev sahipliğinde “2026 Yılı Vekaletle Kurban Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO ) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Metin Akbaş, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılışında konuşan İl Müftüsü Yıldırım, Genel Müdür Akbaş'a hoşgeldiniz dileklerini arzederek sözü kendilerine bıraktı.

Daha sonra kürsüye gelen Genel Müdür Akbaş, TDV'nin Vekaletle Kurban Organizasyonunda özveriyle çalışan din gönüllülerinin gayretli hizmetlerini takdir ederek sözlerine başlarken TDV'nin faaliyetlerinden bahseden bilgileri içeren sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi.

Akbaş, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla gerçekleştirilen hayır yarışında TDV olarak 2026 yılında da 81 il 922 ilçede 1003 şube ile, 85 ülkede 410 bölgede kurban hizmetini sunup ihtiyaç sahiplerine emanetleri ulaştırmayı hedeflediklerini de aktardı.

Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içi 18 bin TL, yurt dışı ise 7 bin TL olarak belirlendiği açıklandı.

Programın sonunda günün hatırası olarak Müftü Yıldırım, Genel Müdür Akbaş’a bir tablo hediye etti.

